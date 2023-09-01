معلق مباراة كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد

يستضيف على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، قمة الدوري السعودي والتي تجمع بين الهلال واتحاد جدة مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

دائما ما تستم مباريات الكلاسيكو السعودي بالندية والإثارة بين الفرق، ويترقب عشاق الكرة السعودية مباراة من طراز رفيع.

الهلال والاتحاد مباراة تستم بالندية وازدادت إثارة بعد استقطاب نجوم عالمية في صفوف الفريقين، على رأسهم بنزيما مهاجم العميد، ونيمار لاعب الزعيم.

يخوض اتحاد جدة مباراة الكلاسيكو متصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ويعتبر النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا لاعب الهلال الأغلى بين لاعبي الفريقين، حيث تصل قيمته التسويقية لـ 60 مليون يورو، لكنه لن يشارك في اللقاء بسبب تعافيه من الإصابة.

موعد كلاسيكو الهلال واتحاد جدة اليوم في الدوري السعودي

تبدأ مباراة الكلاسيكو بين الهلال واتحادة جدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

معلق مباراة الهلال واتحاد جدة

أسندت قناة إس إس سي الرياضية السعودية مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد و الهلال السعودي إلى المعلق المخضرم، راشد الدوسري، و فهد العتيبي و فهد الدريبي.





