بونو على رأس تشكيل الهلال المتوقع أمام إتحاد جدة بكلاسيكو السعودية

أستقر البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الكلاسيكو اليوم أمام نظيره إتحاد جدة في الجولة الخامسة من عمر منافسات دوري روشن السعودي.

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ويحل الزعيم ضيفًا ثقيلاً على نظيره فريق إتحاد جدة مساء اليوم الجمعة على إستاد "الأمير عبدالله الفيصل" في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهلال المتوقع

ومن المتوقع أن يعتمد خيسوس المدير الفني للزعيم على التشكيل الأتي :

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - خاليدو كوليبالي - سعود عبد الحميد

في خط الوسط: روبن نيفيش - محمد كنو

في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو - سالم الدوسري - مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش.

موقف الهلال قبل كلاسيكو اليوم

يتواجد الهلال في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 10 نقاط إذ تعادل الزعيم في مباراة واحدة أمام الفيحاء .

فيما يأتي إتحاد جدة في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة