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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة 3 أشخاص و إصابة 7 آخرين في تصادم سيارتين بالأقصر

حادث تصادم بين سيارتين
حادث تصادم بين سيارتين ملاكى

توفى 3 مواطنين  وإصابة 4 آخرين اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط.

مما أسفر عن مصرع كل من "أحمد سيد" 33 سنة، و"مسك أحمد "سنتان"، و"سارة أحمد محمود" 30 سنة، كما أصيب بالحادث كل من "أحمد شحاته على" 55 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، و"مالك أحمد سيد عبد الرحيم" 5 سنوات كدمات متفرقة، و"عبد الناصر عبد السميع محمد" 38 سنة مصاب بجرح قطعى بالجبهة، و"محمد عبد الرحيم مصطفى" 24 سنة مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتولى التحقيق.

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