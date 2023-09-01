القيمة التسويقية للاتحاد والهلال قبل كلاسيكو المرتقب

ينطلق اليوم الجمعة كلاسيكو السعودية بين الهلال واتحاد جدة والذي يجمع بينهما في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.



يخوض اتحاد جدة مباراة الكلاسيكو متصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة فيما يحتل الهلال المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

ونجح الفريقين في استقطاب نجوم عالمية بين صفوفهم لترتفع القيمة التسويقية لدى الهلال والاتحاد على رأسهم بنزيما مهاجم العميد، ونيمار لاعب الزعيم.

تعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار دي سيلفا قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، وسافيتش من لاتسيو الإيطالي، ونيفيز من ولفرهامبتون الإنجليزي، وخاليدو كوليبالي من تشيلسي، ومالكوم من زينيت الروسي، وياسين بونو من إشبيلية.

فيما ضم الاتحاد كريم بنزيما بعد نهاية عقد اللاعب مع ريال مدريد، ونجولو كانتي من تشيلسي، وفابينيو من ليفربول، وجوتا من الدوري الاسكتلندي.

القيمة التسويقية للهلال والاتحاد:

وصلت القيمة التسويقية للاعبي نادي اتحاد جدة لـ مبلغ 118.98 مليون يورو، فيما وصلت القيمة التسويقية لـ لفريق الهلال إلى 259.55 مليون يورو.

ويعتبر النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا لاعب الهلال الأغلى بين لاعبي الفريقين، حيث تصل قيمته التسويقية لـ 60 مليون يورو، لكنه لن يشارك في اللقاء بسبب تعافيه من الإصابة.