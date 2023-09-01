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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد كلاسيكو الهلال واتحاد جدة اليوم في دوري روشن ..والقناة الناقلة

كلاسيكو الهلال واتحاد
كلاسيكو الهلال واتحاد جدة

تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم العربية وبالأخص الجماهير السعودية صوب ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" لمتابعة كلاسيكو الهلال واتحادة جدة والذي سيقام مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر منافسات دوري روشن السعودي.

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ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة مباراة الكلاسيكو  وهو يحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن  برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة ، فيما يتواجد الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط إذ تعادل الزعيم في مباراة  واحدة أمام الفيحاء .

وكان اتحاد جدة  حقق فوزًا ثميًا في الجولة الماضية على نظيره الوحدة بثلاثية نظيفة، فيما فاز الهلال على الإتفاق بهدفين نظيفين. 

موعد كلاسيكو الهلال وإتحاد جدة 

تنطلق أحداث مباراة الكلاسيكو بين  الهلال واتحادة جدة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لكلاسيكو الهلال وإتحاد جدة 

وتذاع أحداث مباراة  كلاسيكو الهلال واتحادة جدة في الجولة الـ5 من دوري روشن السعودي بشكل حصري عبر قناة “ SSC1 HD  ” الناقل الحصري لمباريات البطولة.

معلق كلاسيكو الهلال وإتحاد جدة 

يعلق على أحداث  كلاسيكو الهلال واتحادة جدة  عبر قناة “ SSC1 HD  ” فهد العتيبي و فهد الدريبي.

 

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