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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس جامعة سوهاج: صالة الألعاب الرياضية من أهم 5 صالات في مصر

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج

 قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه تم إنشاء أول صالة ألعاب رياضية دولية بجامعة سوهاج وتعد واحدة من الصالات الخمس على مستوي الجمهورية.

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الأنتهاء من بناء هذه الصالة الرياضية في شهر أبريل 2024

وأضاف “النعماني” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، اليوم الجمعة، أنه من المتوقع الأنتهاء من بناء هذه الصالة الرياضية في شهر أبريل 2024، وسوف يتم دفع رسوم رمزية للدخول لهذه الصالة الرياضية، لتكون في متناول الطلاب.

الصالة واحدة من أهم 5 صالات على مستوي الجمهورية 

وأوضح أن هذه الصالة يتم تنفيذها عن طريق فريق مستشارين مشهود لهم بالكفاءة على مستوي الجمهورية، مؤكدا أن هذه الصالة واحدة من أهم 5 صالات على مستوي الجمهورية وهي فريدة من نوعها وهي الأولى من نوعها على صعيد مصر. 

ونوه رئيس جامعة سوهاج، إلى أن هذه الصالة بها العاب مثل كرة الطائرة، والسلة واليد، وأيضا الالعاب الفردية مثل الاسكواش وكثير من الألعاب الفردية، فهي تحتوي على 24 لعبة ولهذا فهي تعتبر صالة مميزة.

 

 

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