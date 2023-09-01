قمة نارية..أغلى اللاعبين بين الهلال والاتحاد قبل كلاسيكو اليوم

يترقب عشاق الكرة العربية والسعودية مباراة الكلاسيكو بين الهلال واتحاد جدة التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.



يسعى اتحاد جدة للفوز من أجل مواصلة تصدره جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما توج به في الموسم الماضي، بالإضافة للانتقام من الخسارة الماضية في البطولة العربية بعدما خسر بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في دور ربع نهائي البطولة العربية، في شهر أغسطس الماضي، قبل بداية الموسم من الدوري السعودي.



فيما يسعى الهلال للفوز على الاتحاد من أجل انتزاع الصدارة من الاتحاد الذي يبتعد عنه بفارق نقطتين، في رحلة البحث عن عودة اللقب من جديد بعدما نجح العميد في حصده في الموسم الماضي.



وتحوم الشكوك حول مشاركة كريم بنزيما مهاجم الاتحاد بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتحاد الأخيرة ولم يستطع استكمال اللقاء.





أغلى اللاعبين بين الهلال والاتحاد قبل كلاسيكو اليوم





يعتبر النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا لاعب الهلال الأغلى بين لاعبي الفريقين، حيث تصل قيمته التسويقية لـ 60 مليون يورو، لكنه لن يشارك في اللقاء بسبب تعافيه من الإصابة.

يأتي خلفه زميله سافيتش بـ 50 مليون يورو بعدها يأتي البرازيلي فابينيو لاعب فريق اتحاد جدة بـ42 مليون يورو، بعدهم يأتي روبن نيفيز لاعب الهلال، ثم بنزيما نجم الاتحاد بـ 25 مليون يورو، ثم الفرنسي نجولو كانتي بـ 15 مليون يورو.

ويدخل اتحاد جدة مباراة الكلاسيكو متصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة فيما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

