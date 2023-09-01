خبير أثري: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لاستعادة القاهرة التاريخية لمنظرها الحضاري

قال الخبير الأثري، أحمد عامر، إن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ كل المشروعات التي تساعد على استعادة الوجه الحضاري لمختلف مناطق القاهرة، المليئة بالعديد من المواقع التاريخية، والتراثية، لإتاحة تلك المواقع لجذب حركة السياحة.

القاهرة التاريخية

وأضاف الخبير الأثري، أحمد عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لو اتكلمنا عن سور مجرى العيون، تم إزالة التعديات الموجودة على السور، وتنظيف ومعالجة للأحجار، ورفع كفاءة محيط الأثر.

وتابع: "الدولة اهتمت بتطوير ورفع كفاءة أكثر من أثر أبرزها مسجد عمرو بن العاص، ومسجد السيدة نفيسة، والقاهرة التاريخية والكنيسة المعلقة وحصن نابليون، وغيرها من الآثار التي حرصت الدولة على ترميمها وصيانتها ورفع كفاءتها".

