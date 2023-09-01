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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يتدرب على فترتين اليوم في معسكر الإعداد بالنمسا

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، معسكره الإعدادي المقام حاليا في دولة النمسا؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

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موعد إنطلاق مران الأهلي اليوم

ويؤدي الفريق تدريباته الصباحية بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة».

فيما يخوض الفريق، مرانه المسائي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت النمسا «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة».
ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.

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