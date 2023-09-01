الأهلي يتدرب على فترتين اليوم في معسكر الإعداد بالنمسا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، معسكره الإعدادي المقام حاليا في دولة النمسا؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

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موعد إنطلاق مران الأهلي اليوم

ويؤدي الفريق تدريباته الصباحية بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة».

فيما يخوض الفريق، مرانه المسائي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت النمسا «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.