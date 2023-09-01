الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد: سرعات الرياح تساعد في تلطيف الأجواء (شاهد)

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار وفي فترة الظهيرة.

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نشاط الرياح

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترة الليل سنبدأ نشعر بالاعتدال الكامل في الأحوال الجوية، حيث نشعر بنسمات الهواء اللطيفة خلال فترات المساء حيث يبدأ نشاط الرياح في هذه الفترة".

سرعات الرياح يساعد في تلطيف الأجواء 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "سرعات الرياح اليوم تتراوح في معظم محافظات الجمهورية ما بين 30 إلى 35 كم على الساعة، والنشاط النسبي ليس قويا، كما انه قادم من على البحر المتوسط، وبالتالي، فإنه ليس محملا بأي أتربة أو رمال مثارة، لكنه سيساعد على تلطيف الأجواء ويجعلنا نشعر بنسمات الهواء اللطيفة".
 

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