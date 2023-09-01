الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بالنصب على عملاء البنوك

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى، النصب على عملاء البنوك والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) .. بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب على عملاء البنوك من خلال التواصل معهم هاتفياً وإنتحال صفة موظفى البنوك والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى والإستيلاء على مبالغ ماليه منها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (هاتفين محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (16) واقعة والإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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