الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات استخراج اشتراكات المترو

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

اشتراكات المترو... تزامنا مع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2023، يحاول الطلاب استخراج اشتراكات المترو لتوفير أموالهم.

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وتتيح الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الفرصة لطلاب المدارس والجامعات في الحصول على الاشتراكات بأسعار مخفضة.

ونوضح من خلال هذا التقرير خطوات الحصول على اشتراكات مترو الأنفاق، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والتي جاءت كالآتي:

خطوات حصول الطلاب على اشتراكات مترو الأنفاق

- يقوم الطالب بالتوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات من المكاتب المتاحة بمحطات المترو المختلفة.

- ثم يقوم بشراء الاستمارة المناسبة للاشتراك طبقاً للفئة التابع لها، سواء كان موظف أو طالب، ثم يقوم بملء الاستمارة بالبيانات المطلوبة والتي تتمثل في محطة القيام والوصول والاسم والوظيفة.

- يتم إرفاق عدد 2 صورة شخصية 4x6 على الاستمارة.

- ثم يتم ختم الصورة الأولى نص على الصورة ونصف على الاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف بختم شعار الجمهورية من شؤون الطلاب في الكلية أو المدرسة التي يدرس بها الطالب.

- ثم يقوم الطالب بإرفاق صورة البطاقة الشخصية أو شهادة ميلاد الرقم القومي مع الاستمارة.

- كما يتم إرفاق صورة إيصال المصاريف أول صورة كارنية السنة الدراسية الحالية أو السابقة مع الاستمارة.

- وبعد ذلك يتم كتابة رقم الموبايل الخاص بالطالب أو ولى أمره على الاستمارة للضرورة.

- وبعد ذلك يتم استخراج الاشتراك من مقر إقامة الطالب إلى مقر دراستة فقط.

- يمنع استخدام الاشتراك لغير حاملة حتى لا يتعرض الطالب لغرامة مالية.

 

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