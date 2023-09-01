الهلال يواجه اتحاد جدة في كلاسيكو السعودية

تتجه أنظار الجماهير العربية والسعودية إلى الكلاسيكو المرتقب بين الهلال واتحاد جدة والتي تجمع بينهما على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ويدخل اتحاد جدة مباراة الكلاسيكو متصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة فيما يأتي الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

وأنتصر اتحاد جدة في الجولة الماضية على الوحدة بثلاثية نظيفة، فيما فاز الهلال على الإتفاق بهدفين نظيفين.

تحوم الشكوك حول مشاركة كريم بنزيما مهاجم الاتحاد بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الاتحاد الأخيرة ولم يستطع استكمال اللقاء.

آخر مواجهة الهلال واتحاد جدة

كانت آخر مواجهة جمعت بين الهلال واتحاد جدة، أنتصر الأول بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف في دور ربع نهائي البطولة العربية، في شهر أغسطس الماضي، قبل بداية الموسم من الدوري السعودي.

المواجهات التاريخية

على مستوى النتائج التاريخية فيمتلك الهلال أفضلية واضحة في المواجهات التي جمعت بينهما في الدروي السعودي بواقع 46 انتصارات مقابل 28 فقط لصالح الاتحاد في حين كتب التعادل نتيجة 29 مباراة.