الزمالك يكشف موعد عودة الجزيري

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد وصول التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق إلى القاهرة، للانتظام في التدريبات الجماعية استعدادا للفترة المقبلة.

وأكد عبد الواحد أن الجزيري سيصل إلى القاهرة اليوم الجمعة، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية غدا السبت استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.