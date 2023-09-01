الزمالك يواجه السكة الحديد وسيراميكا وديا

أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن طرفي المباراتين الوديتين للأبيض خلال معسكر الإعداد للموسم الجديد.

و أكد عبد الواحد السيد أن الفريق سيواجه السكة الحديد في أولى الوديات يوم 7 سبتمبر على أن يلتقي مع سيراميكا كليوباترا يوم 11 من الشهر الجاري ضمن المعسكر الداخلي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.