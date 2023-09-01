وفاة وإصابة شخصين في قصف روسي على دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو صباح اليوم الجمعة أن مدنيا لقى حتفة بينما أصيب آخر جراء هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية:" في 31 أغسطس، قتل الروس أحد السكان المحليين في منطقة دونيتسك - وبالتحديد في بلدة ميرن بينما أصيب شخص آخر في المنطقة".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.. مشيرا إلى أن الجيش الروسي شن يوم أمس الأول قصفا ضد الإقليم أسفر عن مقتل اثنين من سكان منطقة دونيتسك وأصاب خمسة آخرين.

تدمير مسيرة أوكرانية في بريانسك

وفي وقت سابق من أمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

قالت الدفاع الروسية في بيان لها: "في حوالي الساعة 20:00 مساء اليوم، أحبطت قوات الدفاع الجوي محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي بمسيرة على أراضي روسيا".

أضافت أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية فوق أراضي مقاطعة بريانسك الحدودية".

أسقطت الدفاعات الروسية، في وقت سابق، مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك وأخرى في مقاطعة كالوغا الحدوديتين مع أوكرانيا.

كما أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، عن إحباط محاولة أقدم عليها نظام كييف عبر المهاجمة بواسطة مسيّرة، مشيرًا إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

يكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: