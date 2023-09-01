الجمعة 01 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوباما يشارك فى مران الزمالك بشكل طبيعى

أوباما
أوباما

انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إقرأ أيضًا..

txt

أوباما يخوض برنامج تأهيلي مكثف استعدادًا للنصر السعودي

txt

الزمالك يٌعلن وصول بطاقة يوسف أوباما ..رسميًا

جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء بشكل نهائي من الإصابة التي كان يعاني منها بمزق في العضلة الأمامية.

وأدى "أوباما" الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب التقسيمة الفنية بشكل طبيعي لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.

موعد إنطلاق معسكر الزمالك الأعدادي

 

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من  ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.

مواد متعلقة

محمود علاء ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم بعد شفائه من الإصابة

انتظام ثلاثي الزمالك في مران اليوم

الزمالك يبدأ فترة الأعداد للموسم الجديد

مدرب الزمالك السابق يوجه نصيحة إلى أورسوريو قبل انطلاق الموسم الجديد

أول تعليق من يوسف أوباما بعد مباراة الزمالك و الاتحاد المنستيري

أسوريو يمنح أوباما تعليمات خاصة في مران اليوم

تدريبات الزمالك.. أوباما يؤازر اللاعبين في مران اليوم

أوباما وجنش يتواجدان في ستاد القاهرة بمباراة الزمالك والاتحاد السكندري