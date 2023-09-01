سجناء يحتجزون 57 حارسًا وشرطيًا داخل السجن بالإكوادور

في انقلاب للوضع، احتجز سجناء داخل سجن في مدينة كوينكا جنوبي الإكوادور 57 حارسا وشرطيا، بعد أن كانوا يحتجون منذ الأربعاء على نقل سجناء إلى معتقلات أخرى، حسب ما أعلن وزير الداخلية في الإكوادور خوان زاباتا، الخميس.

وفي خضم يوم من العنف شهد انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة كيتو، قال زاباتا إن 7 محتجزين هم من عناصر الشرطة، مضيفا خلال مؤتمر صحفي: "نحن قلقون على سلامة عناصرنا".

وكان مئات الجنود وعناصر الشرطة نفذوا الأربعاء عملية بحث عن أسلحة وذخائر ومتفجرات في سجن لاتاكونغا، أحد أكبر سجون البلاد.

وعلى مدار يوم الخميس، كثرت الفرضيات حول أسباب احتجاز الرهائن في كوينكا، وتحدثت إدارة السجون في بادئ الأمر عن فرضية العمل الانتقامي بعد تدخل القوات المسلحة في لاتاكونغا.

لكن السلطات قالت لاحقا إن احتجاز الرهائن "علامة احتجاج على نقل سجناء إلى سجون أخرى".

يذكر أنه توفّي نحو 430 معتقلًا في الإكوادور منذ عام 2021، فيما تتكرر الاشتباكات بين عصابات شكلها سجناء في الإكوادور.

وتشنّ جماعات مرتبطة بتهريب المخدّرات حربًا من أجل فرض سلطتها في السجون التي تحوّلت مراكز عمليّات.

وفي مواجهة موجة العنف هذه بين المنظّمات المرتبطة بالعصابات، أعلن الرئيس غييرمو لاسو حال الطوارئ في 24 يوليو/تموز في كامل نظام السجون لمدّة 60 يومًا، وهو يُتيح خصوصًا نشر الجيش في السجون.

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