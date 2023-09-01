أمن البحر الأحمر يعثر على جثمان مجهول الهوية شمال الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر على جثة شاب مجهول الهوية بأحد المبانى تحت الإنشاء، بمدينة الغردقة وتبين أن الشاب فى بداية العقد الثالث من العمر وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام.

كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمدينة الغردقة يفيد العثور على جثة شاب ملقاه داخل مبنى تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة على الفور تم إخطار مباحث قسم ثان الغردقة.

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى موقع البلاغ وتم معاينة موقع الحادث وإخطار النيابة العامة التى أمرت بإيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرفها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ معرفة تفاصيل الواقعة.