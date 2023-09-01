آخر فرصة اليوم.. خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة

بالتزامن مع غلق موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الجمعة، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة، ارتفعت مؤشرات البحث عن خطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023.

وكشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عن الطريقة الصحيحة لتسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وجاءت خطوات تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 كالآتي:

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.digital.gov.eg .

كتابة رقم الجلوس والرقم السرى الخاص بالطالب.

يقوم الطالب بكتابة الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

يقوم الطالب بالضغط على الخطوة الثانية.

كتابة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب.

إدخال الرغبات بالترتيب الذى يراه الطالب مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافى.

الضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملئ الرغبات.

يقوم الطالب بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

يقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل.

يتم اختيار صيغة Microsoft Print To PDF.

يقوم الطالب بالضغط على طباعة الاستمارة.