تفاعل جماهيري بأمسية الفرقة الموسيقية للقومي للمسرح مع الشاعر محمد بهجت.. صور

قدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي أمسية شعرية غنائية للشاعر محمد بهجت بمصاحبة فرقة المركز الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد ماهر، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء أمس الخميس، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وفي إطار برنامج "صيف الإنتاج الثقافي" الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

تضمن برنامج الأمسية قصائد شعرية من إلقاء الشاعر الكبير محمد بهجت، ومجموعة من أروع الأغاني التراثية منها: "أحسن ناس"، "هوى يا هوى"، "شايف البحر"، "أنا بعشق البحر"، "القلب يعشق"، "قولوا لعين الشمس" غناء: الفنانة نهى حافظ.

"بين شطين ومية"، "عالرملة"، "طاير يا هوى"، "والله تستاهل يا قلبي"، "عمار يا إسكندرية" غناء: الفنان ياسر سليمان.

دويتو، "هي الحياة كدة ليه" غناء: الفنان ياسر سليمان والفنانة نهى حافظ.

واختتمت الأمسية بالنشيد الوطني "بلادي بلادي".