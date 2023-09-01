جبال سيلا بالفيوم .. تبوح بأسرارها |صور

سيلا واحدة من القرى الاثرية فى محافظة الفيوم وبها هرم كان يعرف باسمها حتى 35 عاما مضت ثم تغير الى هرم سنفرو واكتشف مؤخرا بها معبد بالاضافة الى الجبانة التى ترجع الى العصر اليونانى الرومانى .

يقول سيد عوض شعيب كبير مفتشى الاثاربالفيوم ان سيلا ذُكرت فى النصوص المصرية القديمة باسم 5y-lA, وذكرها أبو عثمان النابلسي باسم (سيله) فى كتابه عن الفيوم وبلاده عندما زارها عام 641 هجرية - منتصف القرن الثالث عشر الميلادي, وذكر أن بها مسجد أبيض على كوم عال, وجامع يدعي جامع النبي يعقوب عليه السلام, وبها كنيسة واحدة وقبليها دير يعرف بدير سيلا, وعندما عمل الباحث الانجليزى فلندرز بترى فى منطقة هرم سيلا عام 1889 ذكر أن غرب هرم سيلا مدينة من العصر الكوفي- العصر العباسي- ربما كانت هى قرية سيلا الحالية او جزءً منها, وتقع على بعد حوالى 10 كيلو متر غرب هرم سيلا فى جبل الروس والذى تم تسميته بهذا الاسم ربما بسبب تعدد التلال على سطحه والتي تشبه الرؤوس لذلك أطلق عليها العامة كلمة الروس. ويشغل جبل الروس مساحة 8 كيلو متر مربع وترجع التكوينات الجيولوجية لهذا الجبل إلى عصر الأيوسين وتتمثل في طبقات الحجر الجيري و عصر البلايوسين في أعلى قمة ذلك الجبل, و يمكن ملاحظة تدرج طبقاتها الجيولوجية في التلال الموجودة على حافة الأراضي الزراعية إلى الغرب منه.

ويشير "شعيب" الى ان هرم سيلا في جبل الروس شمال شرق الفيوم على بعد حوالى 10كم شمال شرق قرية سيلا و9 كيلو متر جنوب غرب قرية فيلادلفيا- جرزة أو كوم الخرابة الكبير- , وعلى بعد 10,5كيلو متر غرب هرم ميدوم. وقد أعتقد الباحث الالمانى بورخارت أن هذا الهرم يرجع إلى عصر الأسرة الثالثة, وهو من عمل بالمنطقة لفترة وجيزة عام 1898 واستطاع من خلالها التأكيد على كونه هرم, وأستطاع أيضاً أن يسوق النتائج الأثرية و التي تعرف عن هذا الهرم حتى وقت قريب.

مع أول مواسم عمل البعثة الأمريكية فى جامعة برجهام يونج بالمنطقة عام 1981 أعطى ليونارد ليسكو طول ضلع القاعدة 30م في الكساء الخارجي من كل الاتجاهات وأن مدرجات الهرم قطعت في صخر الجبل الأصلي التي تنتمى إلى عصر البلايوسين.

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وبعد قيام البعثة الأمريكية بمزيد من الحفائر و الكثير من الدراسات استطاعت تحديد أبعاد الهرم الحقيقية, حيث يبلغ طول ضلع القاعدة 30 متر و ارتفاعه 21.5 متر و زاوية ميله 76 درجة, وأنه قد بُنى من الحجر الجيري مع التأكيد على أنه هرم مدرج يتكون من أربع درجات وكان له كساء خارجي.

وكان من أهم نتائج عمل البعثة الأمريكية أيضا خلال موسم حفائر عام 1987 برئاسة العالم الامريكى ولفريد جريجس أن تثبت أن الملك سنفرو هو من أقام هذا الهرم في أقصى الشمال الشرقي لإقليم الفيوم على ربوة مرتفعة حيث عثرت على لوحة من الحجر الجيري تحمل نقش به خرطوش للملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة( 2575: 2551ق.م).

معبد اثرى

وقد استطاعت بعثة مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار فى عام 2020 برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام والدكتور ايمن عشماوى رئيس قطاع الاثار المصرية والدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر الوسطى وجمال ابو بكر مدير عام اثار مصر الوسطى الكشف عن معبد يرجع لنهاية عصر الدولة القديمة وبداية عصر الانتقال الأول.

يقع موقع الحفائر على ارتفاع 82 متر فوق مستوي سطح البحر, لذلك كانت ظروف العمل شاقة للغاية, كما يقول سيد عوض شعيب رئيس فريق العمل فى الموقع إلا أن النتائج كانت فى غاية الأهمية من الناحية الأثرية. حيث يقع المعبد أعلى تل يطل على الأراضي الزراعية إلى الغرب منه.

والمعبد مستطيل الشكل يرجع لنهاية عصر العصر الدولة القديمة, وتبلغ أبعاده 21 متر طول من الشرق للغرب و11متر عرض من الشمال للجنوب, حيث تم حفر بعض الأجزاء من أساسات جدرانه فى الصخر الطبيعي للجبل .

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