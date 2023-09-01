الجمعة 01 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

معبد بن عزرا.. أقدم المعابد اليهودية في مصر

معبد بن عزرا
معبد بن عزرا

في ضوء جهود الدولة المصرية التي تقوم بها بشكل مستمر لتطوير المناطق الاثرية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالامس افتتاح معبد "بن عزرا" أحد أقدم المعابد اليهودية في مصر، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

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وياتي ذلك ضمن جولته التي بدأها امس لتفقد عدد من المناطق الاثرية والتراثية التي تم الانتهاء من اعمال ترميمها وصيانتها، ورافقه  أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة. 

 


وترصد" بوابة الوفد "،  خلال التقرير التالي ابرز المعلومات عن معبد بن عزرا في سطور: 
يعد معبد "بن عزرا" يعد واحدًا من أهم وأقدم المعابد اليهودية في مصر.
يقع المعبد في مدينة الفسطاط داخل حصن بابليون 
 يضم المعبد العديد من نفائس الكتب المرتبطة بعادات وتقاليد اليهود وحياتهم الاجتماعية في مصر، بالإضافة إلى "الجنيزا" الخاصة باليهود، في مصر وهي مجموعة من الكتب واللفائف والأوراق الخاصة بهم، وتمثل أهمية لدي الدارسين والباحثين المهتمين بالحياة الاجتماعية لليهود في مصر. 


يُنسب المعبد إلى إبراهام بن عزرا في القرن الـ ١٢م، وقد أُعيد بناؤه في القرن الـ ١٩م. 
المعبد على  شكل مستطيل مساحتُه حوالي 3500 م، ذو واجهات خالية من الزخارف، وبالنسبة للمعبد من الداخل فيتبع الطراز البازيليكي حيث ينقسم بواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة متوازية أوسطها أكثرها اتساعًا، وبالرواق الأوسط توجد منصتان، تعرف الأولى بـ "أطلس المعجزة" أما الثانية فهي منصة الصلاة "البيما. 


كما يوجد بالطابق الثاني  شرفة صلاة السيدات وتشغل ثلاثة أضلاع؛ وبطرفيها حجرتان للمقتنيات والجنيزا، كما يوجد خلف المعبد بئر للطهارة يتم الوضوء بمائه قبل الدخول للمعبد وخاصة غسل الأرجل.

كما يوجد بالمعبد عدد نادر من الترجمات القديمة، للتوراة، وأجزاء مختلفة من العهد القديم تُعتبر ثروة هامة تُضاف إلى باقي مخطوطات الكتاب المقدس التي تم اكتشافها.

وتعكس الأشكال الزخرفية لهذا المعبد الفن الذي نجده في مصر مع تأثيراته المتعددة سواء كانت من العصور القديمة أو البيزنطية أو الإسلامية.

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