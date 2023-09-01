الجمعة 01 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس السكة الحديد لـ "الوفد" محطة صعيد مصر لن تكون بديلة لـ "رمسيس"

محرر الوفد مع رئيس
محرر الوفد مع رئيس السكة الحديد

قال المهندس محمد عامر ، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن محطة صعيد مصر سوف توفر فرص عمل جديدة .

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واشار رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى أن محطة صعيد مصر مزودة بخدمات مميزة لذوي الهمم، مشيرا إلى أن  المحطة تعمل إلكترونيا اي يتم حجز التذاكر إلكترونيًا.

وقال إن تكلفة المحطة تبلغ ٣ ونص مليار جنيه من ميزانية الهيئة وان الافتتاح قريبا في شهر الاحتفالات شهر أكتوبر .

واكد عامر، أن محطة صعيد مصر لم تكون بديلة لمحطة رمسيس، مشيرا إلى أن محطة رمسيس لن تستوعب الكم الكبير من القطارات يعد زيادة أعداد القطارات.

وتابع رئيس السكة الحديد أن رصيف محطة صعيد مصر يستوعب 16 عربة وسوف يكون بها مول تجاري ومنطقة سكنية، لافتا إلى أنها سوف تكون محطة ذكية وكل ما بها يدار عن طريق الكومبيوتر كمنظومة التذاكر والجراح.

وتابع عامر، أن المحطة بجوارها المورونيل وبها محاور مرورية متكاملة وجراج متعدد الطوابق، مؤكدا أن المحطة تم انشائها بالكامل بتمويل ذاتي من السكة الحديد وان المحطة من افضل محطات الموجوده في العالم.

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