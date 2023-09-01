تفاصيل قرار الحكومة بشأن ضوابط تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار

أكد علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إصدار الحكومة قرارا بشأن تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار، من أجل الحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة له العديد من الدلالات.

رسوم إقامة الأجانب

وقال علي حسن، خلال لقائه مع برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن قرار الحكومة بشأن ضوابط تحصيل رسوم إقامة الأجانب بالدولار، يشمل أمرين، الأول، تنظيم إقامة السائحين المقيمين على أرض مصر، الأمر الثاني، ضمان تحويلاتهم الخارجية لتكون عبر البنوك الرسمية.

وتابع: النظام الذي أقرته الحكومة متبع في العديد من الدول، موضحًا أن هذا القرار سيزيد من حصيلة العملة الصعبة، وستكون رافد جديد سيساعد على حل الأزمة.

وأوضح علي حسن، أن الدولة تسعى لتحقيق من الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع خاصة المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر على مدار سنوات كانت الدولى الأولى عالميا لاستيراد القمح، والدولة تسير بخطى ثابتة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.