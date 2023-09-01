سجل المواجهات المباشرة بين لوتون تاون وويستهام في الدوري الأنجليزي

يلتقي في تمام العاشرة من مساء الجمعة فريقي لوتون تاون و ويستهام يونايتد في افتتاح الجولة الرابعة للدوري الأنجليزي الممتاز وهي المباراة التي سيستضيفها ملعب كينيلورث رود الخاص بنادي لوتون تاون .

يدخل اصحاب الأرض فريق لوتون تاون الصاعد هذا الموسم الى الدوري الأنجليزي الممتاز للمرة الاولى برصيد خالي من النقاط بعدما خسارته المباراتين اللتين لعبهما في الدوري الانجليزي امام برايتون بأربعة أهداف مقابل لاشىء و في مباراة الجولة الثالثة امام تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل لاشىء على ملعب ستامفورد بريدج .

على النقيض تماما يدخل ويستهام يونايتد المباراة امام لوتون تاون وهو في افصل حالاته بعد ان جمع سبع نقاط في مبارياته الثلاث الماضية بعد ان تعادل في الجولة الافتتاحية امام بورنموث خارج ملعبه بهدف لكل فريق ثم حقق انتصارين راجعين الاول على تشيلسي بثلاثة أهداف لهدف ثم الفوز الاخير بنفس النتيجة على برايتون لكن هذه المرة على ملعب برايتون امريكان إكسبريس كوميونتي ستاديوم.

سجل لوتون تاون الموسم الماضي في بطولة الشامبيون شيب كان رائعا حيث حقق ١١ انتصارا و ٩ تعادلات و ٤ هزائم اما سجل ويستهام خارح ملعبه هذا الموسم فهو بعد بالكثير بتعادل وفوز في مباراتين .

التقى لوتون تاون مع ويستهام يونايتد عبر تاريخهما في ٢٣ مباراة اجمالا فاز لوتون تاون في ٦ مباريات وفاز ويستهام في ٨ مباريات وتعادلا في ٩ مباريات وسجل لوتون تاون ٢٥ هدف ودخل مرماه ٢٧ هدف .

اما في المباريات التي جمعت الفريقين لوتون تاون مع ويستهام يونايتد على ملعب لوتون تاون فقد كانت ١٢ مباراة انتهت ٤ منها بفوز اصحاب الأرض و التعادل في خمس مباريات و انتهت ثلاث مباريات بفوز ويستهام يونايتد .

وفيما يلي نستعرض اللقاءات العشر الأخيرة في المواجهات المباشرة بين لوتون تاون و ويستهام يونايتد :

٢١ ديسمبر ١٩٨٥ لوتون تاون - ويستهام : ٠ / ٠

٢٠ سبتمبر ١٩٨٦ ويستهام - لوتون تاون : ٢ / ٠

٢٨ فبراير ١٩٨٧ لوتون تاون - ويستهام : ٢ / ١

٢٢ أغسطس ١٩٨٧ لوتون تاون - ويستهام : ٢ / ٢

٢ يناير ١٩٨٨ ويستهام - لوتون تاون : ١ / ١

١٩ نوفمبر ١٩٨٨ لوتون تاون - ويستهام : ٤ / ١

٦ مايو ١٩٨٩ ويستهام - لوتون تاون : ١ / ٠

١٧ أغسطس ١٩٩١ ويستهام - لوتون تاون : ١ / ١

١٨ يناير ١٩٩٢ لوتون تاون - ويستهام : ٠ / ١

٢٣ يوليو ٢٠٢٢ لوتون تاون - ويستهام : ١ / ١