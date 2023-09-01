شد الحزام.. حملات مرورية على طرق المنيا

تشن رجالات إدارة مرور محافظة المنيا ، حملات مرورية مكبرة بكمائن الطرق السريعة والصحراوية ، للتفتيش على تراخيص قائدي السيارات والمركبات .

والحصول على عينات عشوائية وإجراء تحاليل المواد المخدرة لقائدي مركبات ( الأجرة والنقل الثقيل ) ، وكذلك مراقبة السرعة بالرادار على الطرق السريعة والصحراوية بالمنيا ، وذلك حفاظا على ارواح المواطنين والمركبات ، حيث تشهد ( الطريق الصحراوي الشرقي – الطريق الصحراوي الغربي – الطريق الزراعي القاهرة – أسوان ) ، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 ، بمحافظة المنيا ، إنتظاما وسيولة مرورية للمركبات بمختلف انواعها ، على الطرق السريعة ، والخطوط الداخلية ، كما تشهد الطرق الصحراوية والسريعة بمحافظة المنيا ، حملات وكمائن مرورية بأجهزة الرادار ، بطول الطرق وإسعاف بأماكن متفرقة على طول الطرق .

وكذلك إنتظام حركة الطالع والنازل لخطوط قطارات السكك الحديدية ، بمحطات قطارات سكك حديد المنيا والصعيد القاهرة – أسوان والعكس ، وايضا للمركبات المتنوعة (ميكروباص – بيجو- نقل – ملاكي ) ، على الطرق الداخلية ، والطرق السريعة ، والصحراوية ..

و رصد تقرير الوفد ، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023 ، سيولة مرورية على الطرق الداخلية بالمراكز والمدن ، منذ الصباح الباكر، وذلك في ظل حملات مرورية مكثفة لإدارة مرور المنيا ، لمراقبة صلاحية تراخيص السائقين للقيادة والسيارة ، ووضع حزام الآمان وتركيب الملصق بالمركبات ، وتوفر إشتراطات الآمان ، داخل المركبات ، والحمولة المقررة ، كذلك مراقبة السرعات المحددة ، بالأجهزة الردارية، وخطوط السير.

وإنتظام عمل الإشارات الإليكترونية لتنظيم حركة سير المركبات بشوارع المنيا ، هذا بخلاف فحص عشوائي لقائدي المركبات ، ( النقل الثقيل – الأجرة ) للمخدرات ، وذلك حماية للمواطنين والمركبات ، من خطورة تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية .