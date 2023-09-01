بنك القاهرة يحصد جائزة الصفوة Elite Quality Award

حصل بنك القاهرة على Elite Quality Award من بنك جي بي مورجان JP Morgan لعام 2023 والتى يمنحها سنوياً لأكثر البنوك نمواً ودقة في مجال المدفوعات التجارية الدولية

تأتي الجائزة تقديراً لأدائه المتميز ووصول البنك لأعلى مستويات الدقة وفقاً لمعايير الأداء التى حددها جى بى مورجان محققاً معدل استثنائي في دقة المدفوعات (STP) والتي بلغت 99.95%

وتسلم الجائزة طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة من ريناتا ڨيلانوڨا الرئيس التنفيذى للمدفوعات العالمية “Managing Director Global Head of Payments – JP Morgan”

وصرح فايد أن انضمام جائزة JP Morgan إلى سلسلة الجوائز المتتابعة التى حصدها بنك القاهرة تعد بمثابة شهادة ثقة

وتميز من أحد أكبر وأهم المؤسسات المالية العالمية JP Morgan للأداء الجماعى المتفوق لفريق العمل ببنك القاهرة بما يخدم قاعدة كبيرة من عملاء البنك في تحقيق أعلى المعايير في دقة وسرعة المعاملات الدولية ليؤكد ريادة بنك القاهرة في السوق المصرفي المصري.

وأشادت ڨيلانوڨا بالأداء المتميز لبنك القاهرة والذى أهله بجدارة للحصول على Elite Quality Award تقديراً لشركائنا المتميزين بالجودة العالية فى مجال المدفوعات التجارية على المستوى الدولى، موضحة أن عمليات التقييم تستند على مجموعة من المعايير والضوابط المحددة JP Morgan لإختيار الفائزين بما يعكس التزام بنك القاهرة بتطبيق أقصى معايير الجودة.

ويعد بنك جي بي مورجان أكبر البنوك الأمريكية ويستحوذ علي حصة كبيرة من سوق المدفوعات التجارية الدولية علي مستوي العالم.