استقرار أسعار المشغولات الذهبية بمحلات الصاغة في المنيا

تشهد محلات الصاغة للمشغولات الذهبية بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، حالة من الإستقرار في أسعار البيع والشراء ، وذلك لليوم الرابع على التوالي.

ويستحوذ الذهب الأصفر على إقبالا كبيرا لشعب المنيا ، وخاصة من المقبلين على الزواج، أو الإقتناء بقصد الإستثمار كوعاء إدخاري شبه مضمون ومربح ، وخاصة بعدما شهد انخفاض خلال الأيام الثلاث الماضية، ونصح الكثيرين للمقبلين على شراء الذهب الإبتعاد عن شراء قطع ذهبية منفصلة عن بعضها بوزن كبير مثل «الغوايش» ، والتي تستخدم كزينة للسيدات ، مطالبين بتجنب شراء الأطقم ذات الأوزان العالية ، لكونها سترفع التكاليف التي يتم دفعها في المصنعية، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار حفاظا على قيمة النقود، خصوصًا في ظل تضخم الأسعار عالميًا.

وأنه حال تفضيل الذهب كملاذ آمن للإستثمار، يجب إختيار السبائك الذهبية ، لأنها أقل بكثير من تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى، وسجلت أسعار الذهب الأصفر بمحلات الصاغة في المنيا ، حيث هبط سعر الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم لـيسجل 2554.25 جنيهًا للبيع، 2525.75 جنيهًا للشراء ، وانخفض سعر الذهب عيار 22 ليصل إلى 2341.5 جنيه للبيع، 2315.25 جنيهًا للشراء، وحقق سعر الذهب عيار 21 هبوطا عند 2235 جنيها للبيع، و2210 جنيها للشراء.

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة ، بقيمة 1915.75 جنيهًا للبيع، 1894.25 جنيهًا للشراء، وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 انخفض ليسجل نحو 1490 جنيهًا للبيع، 1473.25 جنيهًا للشراء، وهبط سعر الذهب عيار 12 عند مستوى 1277.25 جنيهًا للبيع، و1262.75 جنيهًا للشراء، كما انخفض سعر الذهب عيار 9 عند 957.75 جنيهًا للبيع، 947.25 جنيهًا للشراء، وشهد سعر الجنيه الذهب حالة من الإنخفاض أيضًا ليسجل نحو 17880 جنيهًا للبيع، و 17680 جنيهًا للشراء، أما عن سعر أونصة الذهب فسجلت نحو 1925 دولار أمريكي للبيع، و1924 دولار أمريكي للشراء.

وجاءت نصائح شُعبة الذهب للشراء ، أنه يجب على المشتري الحصول على الفاتورة عند شراء الجنيه الذهب، ويجب أن تحتوي الفاتورة الضريبيةعلى ( رقم السجل التجاري - رقم البطاقة الضريبية - الفاتورة بها سيريال نمبر - الفاتورة أصل وظهر (مكربنة) .