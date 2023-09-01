البط بــ 60 جنيهًا .... تعرف على أسعار الطيور والدواجن اليوم الجمعة بالمنيا

تشهد مزارع وأسواق ومحلات بيع الدواجن والطيور والفراخ البيضاء والبلدي، اليوم الجمعة 1 سبتمبر 2023، إستقرارًا ملحوظًا في عمليات البيع والشراء ، حيث تعد الطيور والدواجن والفراخ البيضاء وجبة شبه رئيسية تأتي بعد اللحوم من حيث الأفضلية لشعب المنيا .

وسجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة 56 جنيهًا للكيلو؛ لتصل إلى المستهلك بسعر 62 جنيهًا للكيلو، وتر اوح سعر أمهات الدواجن بلغت 62 جنيها للكيلو، لتصل للمستهلك بسعر 68 جنيهًا، وبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء» بلغ 102 جنيه لتصل للمستهلك بسعر 108 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة بلغ 112 جنيهًا لتصل للمستهلك بسعر 117 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الجمعة ، من 140 لــ 160 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الأوراك ما بين 65 لــ 70 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 65 لــ 70 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الأجنحة ما بين 45 لــ 60 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 50 لــ 56 جنيهًا، وجاء سعر البط المولار من 60 لــ 65 جنيهًا للكيلو ، وتراوح سعر البط المسكوفي 100 جنيهًا للكيلو .

وجاء سعر البيض الأبيض بــ 108.75 جنيهًا للكرتونة ، وتراوح سعر البيض الأحمر بــ 110.75 جنيه للكرتونة الواحدة، وسجل سعر البيض البلدي بــ120.75 جنيهًا للكرتونة، جديرا بالذكر ، أن أسواق والفراخ البيضاء والدواجن البلدي والطيور، تخضع لحملات تموينية وتفيشية على مدار اليوم، من قبل مديرية تموين المنيا، وبالتعاون مع الطب البيطري والصحة ، للتأكد من وجود شهادة صحية، وصلاحية الفراخ للإستهلاك الآدمي.