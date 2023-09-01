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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أسعار اللحوم اليوم الجمعة في المنيا

اللحوم البلدية
اللحوم البلدية

تشهد أسواق ومحلات الجزارة بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة  1 سبتمبر  2023 ، استقرارًا في  عمليات البيع والشراء لأسعار اللحوم البلدية والمستوردة ، حيث تراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 280 لــ 350 جنيهًا.

 

 

 

 

وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 لــ 310 جنيهًا ، وبلغ سعر بيع كيلو اللحم الجملي ما بين 200 لــ 225 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 280 لــ 330 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو لحم كباب الحالة ما بين 260 لــ 330  جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 280 لــ 350 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 لــ 170 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 280 لــ 350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 280 لــ 330 جنيهًا.

 

 

 

 جدير بالذكر، أن محلات الجزارة لبيع اللحوم البلدية والمنافذ، تخضع لحملات تموينية وتفيشية لمفتشي الرقابة التموينية ومباحث التموين على مدار اليوم، من قبل مديرية تموين المنيا، وذلك بالتعاون مع الطب البيطري والصحة، للتأكد من وجود شهادة صحية وصلاحية اللحوم البلدية، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية، وصلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

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