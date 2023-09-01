تسجيل رغبات تنسيق القبول بجامعة الأزهر الأحد

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عن بدء تسجيل رغبات تنسيق القبول بالجامعة للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 سبتمبر 2023م.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن باب التسجيل سيظل مفتوحًا حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة، على أن يتاح للطلاب الناجحين في الدور الثاني تسجيل رغباتهم عقب اعتماد النتيجة.

ووجه نائب رئيس الجامعة أبناءه الطلاب والطالبات بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي، وذلك للاسترشاد بعد ذلك في تسجيل رغباتهم.

ودعا الطلاب بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب مع مجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم، ويمكن التقديم من (هنا).