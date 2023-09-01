موعد مباراة الاتحاد والهلال في كلاسيكو السعودية والقناة الناقلة

يتقابل الاتحاد والهلال في لقاء من العيار الثقيل في كلاسيكو السعودية، يستضيفه ملعب الأمير عبدالله الفيصل فى الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل الفريقان في حسم نتيجة المباراة في ظل رغبتهما في التتويج باللقب في الموم الحالي، ويعتلي اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، ويأتي الهلال فى المركز الثالث بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط.

وتبدأ مباراة الاتحاد والهلال، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري السعودي، وتذاع المباراة عبر قناة ssc sport بشكل حصري بصفتها الناقل الوحيد لفعاليات المسابقة.

تشكيل الهلال المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبدالحميد.

الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلجادو.

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع

في حراسة المرمى: جروهي.

في الدفاع: زكريا هوساوي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، مهند الشنقيطي.

في الوسط : فابينيو، كانتي، كورونادو، رومارينهو.

في الهجوم : عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما..