صاحب أكبر عضلات في مصر: ندمان وعاوز اتعالج وريهام سعدي خدعتني (فيديو)

هاجم محمود عيسى، صاحب تريند "أكبر عضلات في مصر"، الإعلامية ريهام سعيد، زاعما أنها خدعته ولم تعالجه كما وعدته سابقا.

وقال خلال لقاءه مع برنامج "هي وهما" الذي يذاع على قناة "الحدث اليوم": "قالتي من شهر في دكتور من ألمانيا جاي مصر وهيتابع حالتك، ومحصلش حاجة من وقتها، أخدت الترند وحصدت 100 مليون مشاهدة من حلقتي معاها".

سبب كارثة تضخم عضلاته

وعن سبب عضلاته الضخة أوضح أنه وقع ضحية لصاحب الجيم الذي نصحه بتناول هرمون لتكبير عضلات الذراعين والصدر، وأعطاه هذا الهرمون لمدة 45 يوما، موضحا أن حجم ذراع الآن يبلغ 82 سم.

وتابع: "صاحب الجيم خدعني وضحك علينا وقالنا هسفركم بره مصر، ومعرفش اسم الهرمون اللي خدته منه، وفي ناس كانت معايا ي الجيم ماتت من الهرمون".

وأطلق صرخات استغاثة من أجل معالجة وتبني أحد الأطباء حالته ومساعدته في التخلص من هذه العضلات، مؤكدا أنه يعاني من الهرمونات التي تناولها، قائلا: "ندمان وعايز أتعالج".

وكشف عن تجربته المأسوية من التنمر، مضيفًا، أنه يتعرض للتنمر ويشعر بحالة من الضيق الشديد، مصيفا: "عايز أرجع زي الأول وطلعت عشان أوعي الناس".

أضرار حقن تكبير العضلات

مضاعفات صحية: قد تتسبب المنشطات الهرمونية في مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك اضطرابات القلب والأوعية الدموية، ارتفاع ضغط الدم، زيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد، تضخم البروستاتا، زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب، واضطرابات الغدة الدرقية، وتغيرات في مستويات الكوليسترول والدهون في الدم.

تأثيرات نفسية: قد يسبب استخدام المنشطات الهرمونية تأثيرات نفسية سلبية، مثل القلق المفرط، الاكتئاب، العدوانية المفرطة (الغضب المفرط)، اضطرابات النوم، الاضطرابات الهرمونية والتغيرات المزاجية.

التلوث وعدم النظافة: في بعض الحالات، قد يتم استخدام منتجات ملوثة أو غير نظيفة في عمليات حقن التكبير. هذا يزيد من خطر العدوى والالتهابات، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل التهاب الجلد والعظام والأوعية الدموية.

التوقف عن إنتاج الهرمونات الطبيعية: استخدام المنشطات الهرمونية الخارجية يمكن أن يؤدي إلى توقف إنتاج الهرمونات الطبيعية في الجسم، مما يتطلب عادة علاجًا هرمونيًا مدى الحياة لاستعادة التوازن الهرموني.

الآثار الجانبية الجنسية: قد تسبب بعض المنشطات الهرمونية تأثيرات جانبية جنسية، مثل تقلص الخصوبة، تغيرات في الرغبة الجنسية، تغيرات في الأداء الجنسي، وتضخم الثدي عند الرجال (جينيكوماستيا).

الإدمان والانسحاب: يمكن أن ينجم عن استخدام المنشطات الهرمونية الانتهازية الإدمان النفسي والجسدي. وعند التوقف المفاجئ عن استخدامها، قد تحدث ظواهتظهر أعراض الانسحاب مثل التعب، الاكتئاب، القلق، فقدان الشهية، واضطرابات النوم.