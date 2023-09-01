تستمر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين في تنفيذ حملاتها التفتيشية صباحاً ومساءً، بهدف تعزيز المراقبة على الأسواق ومنع احتكار المنتجات وضمان جودتها في الأسواق.

أسفرت الحملة التموينية على المخابز البلدية في المركز عن تحرير العديد من المخالفات، مثل نقص في وزن الخبز وتوفر خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، بالإضافة إلى عدم نظافة المخبز والأدوات المستخدمة في العجن.

تم تحرير العديد من المخالفات، بما في ذلك محضر لأعلاف الدواجن التي لم يتم تسجيل بيانات الإنتاج عليها، وتم ضبط بعض المنتجات التموينية مثل السكر والزيت والمكرونة التي تم بيعها لدى بعض البقالين خارج نظام التموين. تم تحرير المحاضر وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

حملات رقابية مكثفة على المخابز والمحلات و الأسواق بمركز ومدينة الغنايم

حملات رقابية مكثفة على المخابز والمحلات و الأسواق بمركز ومدينة الغنايم

حملات رقابية مكثفة على المخابز والمحلات و الأسواق بمركز ومدينة الغنايم