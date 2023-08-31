رصد مخالفات تأمين المركبات السعودية بشكل إلكتروني بداية من أكتوبر

احتل تأمين المركبات السعودية مركز الصدارة بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب إعلان الإدارة العامة للمرور، استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارِ للمركبة" بشكل إلكتروني.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا، موعد الاستكمال قائلًا:"يعلن استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارِ للمركبة" إلكترونيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023م"، وذلك يوافق يوم 16 ربيع الأول.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد يكون الرصد الآلي للمخالفة لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، وقد أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الرصد الآلي للمخالفة، سيكون لكل المركبات على الطرق بشكل مباشر، في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة.

فيما أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#المرور_السعودي</a> يعلن استكمال البدء بأتمتة رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سارِ للمركبة" إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/ 10/ 2023 م. <a href="https://t.co/JyVuOgml7g">pic.twitter.com/JyVuOgml7g</a></p>— المرور السعودي (@eMoroor) <a href="https://twitter.com/eMoroor/status/1697140194468634678?ref_src=twsrc%5Etfw">August 31, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>