وزير الصناعة لـ"الوفد": "11 مشروعًا بتكلفة 3 مليارات دولار نتيجة شراكة مصر الأردن والإمارات والبحرين"

خلال أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية

أشاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالدور الإيجابي الذي تقوده مصر ممثلة في الجامعة العربية لتقديم الجهود لدعم القضية الفلسطينية كافة في جميع الأوقات، خاصة مبادرات دعم غزة.

أضاف وزير التجارة والصناعة في تصريحات خاصة للوفد على هامش أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اليوم الخميس 31 أغسطس بمقر الأمانة العامة، أن هناك شراكة صناعية بين مصر، والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات ومملكة البحرين لتحقيق تكامل اقتصادي صناعي بين هذه الدول في مجالين تحديدًا وهما الأمن الغذائي والأمن الدوائي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل أسفر عن خروج قرابة 11 مشروعًا بأكثر من 3 مليارات دولار.

أشار وزيرالتجارة والصناعة إلى الكثير من الأزمات العالمية التي أثرت على الدول العربية خلال السنوات الأخيرة من بينها أزمة كورونا وبعدها أزمة سلاسل الإمداد، ومشكلة الشحن، والأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت جميعها على جميع اقتصاديات الدول العربية.

أوضح المهندس أحمد سمير، أن تلك الأزمات العالمية تسببت في ارتفاع الأسعار في الدول العربية خاصة الغذاء والطاقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا بديل عن التكامل الاقتصادي بين الدول العربية للتغلب على تلك الأزمات.

انطلقت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة (112) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري برئاسة اليمن خلفًا لموريتانيا وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية ومن يمثلونهم في الدول العربية.

تناقش الدورة الوزارية للمجلس عددًا من الموضوعات والبنود في مقدمتها الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الني ستعقد في العاصمة الموريتانية" نواكشوط" يومي 6-7 نوفمبر المقبل، وإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية (33) في مملكة البحرين مارس 2024.