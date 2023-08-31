حفل علي الحجار في القلعة (بث مباشر)

حرصا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم بثا مباشرا لحفل الفنان علي الحجار على مسرح القلعة ضمن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31.

وشهد الحفل توافد ضخم من الجماهير لحضور حفل النجم على الحجار الذي يحييه بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى.

ومن المقرر أن يقدم علي الحجار خلاله باقة مميزة من أغانيه التى يحبها منه الجمهور مثل اعذرينى ، وانا كنت عيدك ـ دارى العيون، صلينا الفجر فين وغيرها من الأغانى.

بداية علي الحجار الفنية

بدأ علي الحجار حياته الفنية عندما اجتمع مع الملحن بليغ حمدي في إحدى حلقات برنامج الموسيقى العربية الذي تقدمه الفنانة رتيبة الحفني، وبعد أن شاهده يغني، قرر الحجار أن يتدرب مع حمدي لمدة سنتين.

وفي النهاية، اختار له كلمات الشاعر الغنائي الكبير عبدالرحيم منصور لأغنية "على قد ماحبينا" التي قدمها للجمهور في حفل رأس السنة عام 1977.

ثم أصدر الحجار ألبومه الأول الذي تضمن أربع أغانٍ، حيث كتب عبدالرحيم منصور ثلاثة منها وكتب بليغ حمدي بنفسه الأغنية الرابعة بعنوان "قالت" تحت اسمه المستعار "ابن النيل" كشاعر.

وقدم علي الحجار أغنية بعنوان "رجعنا لبعضينا" من ألحان الملحن الكردي هلكوت زاهر، وكتبت كلماتها هاني الصغير. وشاركت المطربة الكردية ليلى فريقي في هذه الأغنية، وكانت تعتبر واحدة من أعلى الأغاني التعاونية العربية-الكردية نجاحًا.

يُعتبر علي الحجار أول مطرب عربي ومصري يشارك في ديو مشترك مع مطربة كردية، وأيضًا أول مطرب عربي يغني من ألحان الملحن الكردي هلكوت زاهر، وحققت هذه التعاونات نجاحًا كبيرًا في كردستان.