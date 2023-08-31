الخطيب يصل معسكر الأهلي في النمسا

وصل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ، إلى معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم، والمقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وحرص الكابتن محمود الخطيب، على التواجد في معسكر إعداد الفريق، من أجل دعم الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وكذلك مساندة وتحفيز اللاعبين في بداية الاستعداد للموسم الجديد، من أجل الاستمرار في حصد البطولات.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي معسكر الإعداد في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر القادم.

تفاصيل برنامج الأهلي في النمسا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواصل معسكره في النمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة تراي ماتش بمشاركة جميع اللاعبين، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت النمسا الخامسة بتوقيت القاهرة.

وحدد الجهاز الفني برنامج الفريق اليوم الخميس، في إطار المعسكر الإعدادي، حيث سيبدأ اللاعبون في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت النمسا العاشرة بتوقيت القاهرة.

وبعدها يتجه اللاعبون لبدء المران الصباحي في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة ثم يعود اللاعبون بعد ذلك لتناول وجبة الغداء في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت النمسا الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويختتم الأهلي، برنامجه اليوم الخميس، بتناول وجبة العشاء في تمام الثامنة بتوقيت النمسا التاسعة بتوقيت القاهرة، بعدها يتجه اللاعبون إلى الغرف المخصصة لهم في فندق الإقامة.