يسري نصرالله: صورنا فيلم عن الفلسطينيين رصد 47 عاما من الاحداث

قال المخرج يسري نصر الله: “صورنا فيلم عن الفلسطينيين رصد 47 عاما من الاحداث”، موضحًا : مدة الفيلم 5 ساعات على جزأين رصد الفترة منذ عام 1948م حتى سنة 1995، عندما جرى توقيع معاهدة أوسلو، جزء كبير منه يحدث في فلسطين خلال فترة النكبة والجزء الآخر يحدث في مخيمات بيروت.

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وواصل نصرالله: "صورنا هذا الفيلم في سوريا ولبنان لفترات طويلة، والرواية بديعة وكتبها إلياس خوري، وكان عملا ضخما وأنا فخور به وجرى ترميم نيجاتيف باب الشمس وسيكون متاحا مرة أخرى، هذا الفيلم كان من أمتع فترات التصوير رغم أن التصوير كان صعبا ومرهقا جدا".

وأضاف في حواره مع الإعلامية هدى كمال مقدمة برنامج "عاصمة الفنون"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "كنت صادقا في الأعمال الفنية التي قدمتها وفي علاقتي بها، وفيلم باب الشمس استلزم بذل مجهود كبير، لأنه عمل ضخم جدا، لكنه كان ممتعا جدا".