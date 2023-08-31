التوب يعكس خسارة وزن مايا دياب بشكل ملحوظ (شاهد)

شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وبدت مايا دياب بإطلالة صيفية عكست خسارة وزنها بشكل واضح، حيث ارتدت توب قصير كشف عن خصرها، ونسقت عليه ميني جيب جينز ممزقه من الأمام، لتثبت للجميع انها تملك قوام مميز للغاية يشبه نجمات هوليوود.

واختارت فرع خصلات شعرها للاعلي كعكه ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا ولون النود في الشفاه.

مايا دياب

مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة تدعى كاي.