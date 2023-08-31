السبت.. إعادة مُحاكمة مُتهم بالانتماء للقاعدة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، يوم السبت المُقبل، إعادة محاكمة متهم صادر ضده غيابيا حكم بالإعدام شنقا، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي.

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وجاء في أمر إحالة المتهم إنه في غضون الفترة من 2008 حتى 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسس المتهم وأدار جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها واعتدى على الحرية الشخصية للمواطنين.

كما تخابر المتهم مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.