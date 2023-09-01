تمت إحداث تطورات إيجابية في منظومة النظافة بمنطقة أسيوط، بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط. وفي إطار الاهتمام بالنظافة والسعي المستمر لرفع الاشغالات وتحسين الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بالإشراف على حملة نظافة في قرية دشلوط.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود تعزيز المجتمع المحلي وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين. تشمل الحملة أعمال النظافة وإزالة الاشغالات وتنظيف المناطق العامة والمرافق بقرية دشلوط.

وتعكس هذه الحملة التزام السلطات المحلية واهتمامها بصحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة نظيفة ومريحة للمجتمع. تأمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط في أن يكون لهذه الحملة تأثير إيجابي على حياة السكان وأن تكون بادرة لمزيد من الجهود المستمرة في مجال النظافة والصحة العامة.

حملة نظافة شوارع قرية دشلوط بديروط

حملة نظافة شوارع قرية دشلوط بديروط

حملة نظافة شوارع قرية دشلوط بديروط

حملة نظافة شوارع قرية دشلوط بديروط