الشريف يشهد تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والقابضة لمياه الشرب



شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تفعيل بروتوكول التعاون بين المركز الهندسي لجامعة الإسكندرية ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لإستكمال تقديم كافة أشكال الدعم والإستشارات الفنيه لباقى مراحل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لادارة مياه الامطار بالإسكندرية والإشراف على اجراءات التشغيل المتعلقة بها علي غرار المراحل السابقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية وليست مؤقتة تساهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تداعيات التغيرات المناخية بمحافظة الإسكندرية وكذلك الإستفادة بكل كميات المياه بمشروع الدلتا الجديد .

وفى هذا الإطار ثمن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الدور الذى تلعبه جامعة الإسكندرية بإعتبارها بيت الخبرة الفنية الذى يتم الإستعانة بها فى الإشراف وتقديم الإستشارات الفنية أثناء تنفيذ المشروعات الكبرى ومن بينها مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والذى يعد أحد أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل كبير فى الحد من تداعيات الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية بموسم النوات .

وأوضح محافظ الإسكندرية أن تنفيذ المشروع يتم علي عدة مراحل وفق خطة محددة تم وضعها على أساس أولويات عملية التنفيذ داخل أحياء الإسكندرية ويتم ذلك وسط ظروف صعبة تستدعى العمل على مدار ال ٢٤ ساعة بذروة فصل الصيف لإضطرار الجهات المنفذة للعمل قبل بدء موسم الشتاء والنوات .

وفى هذا السياق أشاد محافظ الإسكندرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة التى تباشر العمل بالمشروع على مدار الساعة فى ظل تحديات ومعوقات شديدة الصعوبة تظهر أثناء عملية التنفيذ بسبب تهالك البنية التحتية التى لم تتغير طيلة عهود طويلة مؤكدا أنه رغم كل تلك الصعوبات يتم إنجاز مراحل المشروع فى وقتها المحدد دون أي تأخر فى عملية التسليم .

وأشاد الشريف بتفهم مواطنى الإسكندرية لطبيعة هذا المشروع الحيوي رغم معاناتهم اليومية طيلة تنفيذ المشروع مشيرا إلى أن الهدف الإستراتيجى عقب الإنتهاء من جميع مراحل مشروع الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياة الأمطار بالإسكندرية هو الإستفادة الكاملة

بكل نقطة مياه بمشروع الدلتا الجديدة والذى يعد أحد أضخم المشروعات القومية التى يتم تحت إشراف مباشر من رئاسة مجلس الوزراء ، لذا يتم التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين جميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالإسكندرية لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي أهمية تنفيذ المشروع بالإسكندرية بهدف زيادة القدرة الإستيعابية لشبكات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار، للمساهمة فى حل المشكلات المتراكمة التى ظهرت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نائبا عن الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس احمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية واستشاري تنفيذ المشروع ، والدكتور زياد الصياد مدير المركز الهندسي لكلية الهندسة جامعة الاسكندرية ولفيف من السادة أعضاء فريق العمل.