ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة الخامسة

تنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدا الجمعة، بأربعة مواجهات أبرزها الكلاسيكو الذي سيجمع بين الاتحاد والهلال.

وتقام أربعة لقاءات، غدا الجمعة، ستنطلق في السادسة بمواجهتين الطائي ضد أبها والفيحاء أمام الرائد، والتاسعة سيقابل الرياض الأخدود ويصطدم الهلال بالاتحاد في قمة من العيار الثقيل.

وتستكمل مباريات الجولة الخامسة، بعد غدا السبت، حيث سيحل النصر ضيفا على الحزم، والأهلي على الفتح، ويستضيف الشباب نظيره الخليج، ويستقبل التعاون منافسه الوحدة، والاتفاق مع ضمك.

ويستقبل استاد عبدالله الفيصل بجدة مباراة الاتحاد والهلال في قمة من العيار الثقيل مساء الجمعة في الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي، مناصفة مع الأهلي بالعلامة الكاملة من أربعة انتصارات بواقع 12 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطتين من ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد.

ويتراجع النصر في المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارتين، بينما يحتل الشباب المركز قبل الأخير بنقطتين فقط من التعادل في لقاءين والخسارة في مثلهما.

ترتيب الدوري السعودي