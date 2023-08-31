وفاة طفل بطريقة مأساوية في داغستان الروسية (تفاصيل)

تُوفي طفل يبلغ من العُمر 8 سنوات في جمهورية داغستان الروسية، مُختنقًا بعدما علق في حبل في فناء منزله، إذْ كان يلعب مع أقرانه، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

أوضحت الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية في الجمهورية، أن شرطة منطقة كيزليارسك تلقت بلاغًا يوم الخميس، يفيد بوفاة طفل في الـ8 من العمر من سكان قرية ستيبنوي خلال لعبه في فناء منزله.

المعلومات الأولية:

وفقًا للمعلومات الأولية: "كان الطفل يلعب مع أقرانه ويتدلى على حبل معلق بشجرة عنب، وخلال اللعب التف الحبل حول عنق الصبي وعجز عن الإفلات بنفسه، وأصيب بالاختناق في نهاية المطاف".

أشارت الشرطة إلى أن "أقران الصبي هرعوا لطب المساعدة من البالغين، الذين لم يسعفهم الوقت لإنقاذه وفارق الحياة قبل وصولهم".

من ناحية أخرى، أعلنت قرغيزستان الأربعاء إعادة مئة من نساء وأطفال "الجهاديين" من مخيمات اعتقال في سوريا، في ثالث عملية من نوعها يقوم بها هذا البلد.

قالت خارجية قرغيزستان في بيان "في 30 أغسطس 2023، تم نقل 31 امرأة و64 طفلًا من رعايا قرغيزستان من سوريا" دون تحديد عدد مواطنيها الذين لا يزالون في هذه المخيمات في شمال شرق سوريا.

أضافت الوزارة أن قرغيزستان "ممتنة للولايات المتحدة لمساعدتها الكاملة ودعمها اللوجستي" في هذه العملية، وشكرت أيضًا منظمة "يونيسف" والصليب الأحمر.