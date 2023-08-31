مالي.. اتهام ثلاثة وزراء سابقين بالفساد

أعرب الكثير من الشخصيات البارزة السابقة في نظام الرئيس الراحل إبراهيم بوبكر كيتا، عن قلقهم بشأن نظام العدالة في سياق الحرب ضد الفساد.

وجه اتهامات لثلاثة وزراء سابقين، في قضية الموانئ الأمنية، كما وضع وزير الأمن والحماية المدنية السابق، الجنرال ساليف تراوري، تحت أمر الاعتقال أمس الأربعاء.

علمنا أن الجنرال ساليف تراوري متهم في هذه القضية الفاضحة، مع نظيرته في المعدات والنقل وقت الأحداث، سينابو ديوب، ووزير سابق آخر لا نعرف هويته.

وتوجيه الاتهام إلى وزيرة المعدات والنقل السابقة ووضعها تحت المراقبة القضائية، بعد جلسة الاستماع في المركز الاقتصادي والمالي في باماكو.



تتسارع الأمور أيضًا في المركز الاقتصادي والمالي باماكو، وعلمتنا ذات المصادر المؤيدة، أنه تم وضع مدير الشئون المالية والمواد بوزارة الشباب والرياضة، المسئول عن التربية المدنية والبناء المدني ومديره، رهن الاعتقال في ملف الأساتذة المتطوعين.

تشتبه المحاكم في قيامهم باختلاس مالي يصل إلى 8 مليارات فرنك إفريقي.

قال رئيس بلدية تمبكتو وسكان: “إن حصارًا يفرضه إرهابيون منذ أسبوعين على المدينة الأثرية أدى لنقص في الغذاء والمساعدات مع تدهور الوضع الأمني بأنحاء كثيرة في شمال وشرق مالي”.

يخيم العنف على تمبكتو المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) منذ أن حررتها القوات الفرنسية من قبضة الإرهابيين في 2013.

تصاعدت الاضطرابات خلال العام الماضي بفعل جماعات محلية موالية للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بعد أن طرد القادة العسكريون بالبلاد القوات الفرنسية وطلبوا مغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتعاونوا مع مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.

قال سكان: “إن جماعة موالية للقاعدة تغلق الطرق المؤدية إلى تمبكتو منذ 13 أغسطس آب مما أدى لقطع إمدادات الغذاء والمساعدات الإنسانية للمدينة النائية التي يقطنها زهاء 35 ألف نسمة والتي تضرر اقتصادها بسبب سنوات من العنف”.

قال رئيس البلدية أبو‬‬بكر سيسيه: “نعاني من نقص في المواد الغذائية مع ارتفاع عام في الأسعار”.

صرَّح لرويترز عبر الهاتف بأن الشاحنات القادمة من موريتانيا والجزائر لم تعد تأتي.

قال سيسيه إنه شكل لجنة من نحو 30 قائدًا دينيًا وعرقيًا ليطلبوا من المتشددين رفع الحظر وإنه يأمل في أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

قال إمام الفادي وقران، من سكان تمبكتو: “إن الغاز والبنزين والدقيق والكسكس والحليب والمنتجات الأخرى انقطعت”.