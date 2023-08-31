حيلة مايكروسوفت لتجنب غرامة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

نجحت شركة Microsoft أخيرًا في الوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها في شهر أبريل، حيث أعلنت الشركة أنها ستقوم أخيرًا بفصل Teams من مجموعات Office 365 وMicrosoft 365 الإنتاجية عبر الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب ملحمة استمرت ثلاث سنوات بدأت عندما قدم Slack شكوى ضد الاحتكار ضد منافسه، مدعيًا أن تضمين Teams في هذه الحزم كان غير قانوني وأن Microsoft كانت تمنع بعض الأشخاص من التخلص من البرنامج.

ووافقت شركة التكنولوجيا العملاقة أخيرًا على فصل Teams عن مجموعاتها الإنتاجية في وقت سابق من هذا العام، لكنها قالت إنه "من غير الواضح" كيف سيحدث ذلك. بعد ذلك، في يوليو/تموز، بدا أن المفوضية الأوروبية قد سئمت من الانتظار وأطلقت تحقيقًا حول ما إذا كان تجميع Teams في مجموعات إنتاجية يمثل تحديًا لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

الآن، يبدو أن مايكروسوفت تحاول اللعب بلطف وإبعاد المفوضية الأوروبية عن ظهرها. "نحن ندرك مسؤوليتنا كمزود رئيسي للتكنولوجيا لدعم بيئة تنافسية صحية. ونحن نقدر الوضوح الذي ظهر بشأن العديد من المخاوف من المناقشات المكثفة والبناءة مع المفوضية الأوروبية،" نائب رئيس مايكروسوفت لشؤون الحكومة الأوروبية، نانا- قالت لويز ليندي في تدوينة تعلن فيها القرار. "وبفضل هذا الوضوح، نعتقد أنه من المهم أن نبدأ في اتخاذ خطوات ذات معنى لمعالجة تلك المخاوف. ونحن لا نفعل ذلك بمعنى أن هذا سيحل بالضرورة جميع المخاوف، سواء من المفوضية أو منافسينا، لكننا نعتقد أن هذه خطوة بناءة يمكن أن تؤدي إلى تغييرات فورية وذات معنى في السوق."

حسنًا، الآن هناك متى وكيف. اعتبارًا من الأول من أكتوبر، من المفترض أن يتوفر كل من Microsoft 365 وOffice 365 مقابل 2 يورو أقل شهريًا أو 24 يورو على مدار العام للعملاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) أو سويسرا. يجب أن تكون الفرق متاحة أيضًا بمفردها مقابل 5 يورو شهريًا أو 60 يورو سنويًا. يمكن لأي شخص اشترى سابقًا مجموعة إنتاجية الاستمرار في الدفع مقابل الحزمة بأكملها أو إزالة خطط تبديل Teams. ومع ذلك، تدعي مايكروسوفت أن أي من العاملين في الخطوط الأمامية أو أصحاب الأعمال الصغيرة في المنطقة سيظل لديهم خيار تضمين Teams في عملية الشراء الخاصة بهم.

وتقول Microsoft أيضًا إنها ستنشئ موارد دعم إضافية لتوجيه المطورين إلى واجهات برمجة التطبيقات العامة والإجابة على أسئلة المستخدمين، مثل كيفية نقل بياناتهم من Teams. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم مايكروسوفت "بتطوير طريقة جديدة" لاستخدام برامجها في التطبيقات المنافسة.