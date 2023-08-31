فى احتجاج بتل أبيب.. نتنياهو وهتلر وجهان لعملة واحدة

رفع مُتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية في تل أبيب، لافتة تُشبه رئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو" بالديكتاتور النازي أدولف هتلر دعمًا للمستشارة القضائية غالي بهاراف-ميارا قرب مكتبها، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس.

هذا وشارك في المظاهرة قدامى المحاربين في وحدة النخبة للحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي 8200، ورئيس نقابة المحامين ومنظمة "بناء البديل".

أمر خطير وفظيع:

بدوره، اعتبر وزير الصحة الإسرائيلي موشيه اربيل أن "تشبيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بهتلر أمر خطير وفظيع ولا تحميه حرية التعبير".

تظهر مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اللافتة التي رفعها المتظاهر، مع رسم توضيحي لرئيس الوزراء وهو يحمل إعلان الاستقلال ويمزقه، كل ذلك تحت عنوان "كفاحي" وهو اسم كتاب "السيرة الذاتية" من الذي يشرح فيه هتلر أسس الأيديولوجية النازية.

قال وزير الصحة في الحكومة الإسرائيلية موشيه اربيل "أدين بشدة المتظاهرين الذين أضروا بذكرى 6 ملايين يهودي قتلوا وعذبوا ودمروا خلال المحرقة الرهيبة" وتابع "تشبيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بهتلر أمر خطير وفظيع ولا تحميه حرية التعبير".

جدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية، نظمت، صباح اليوم الخميس، تحت عنوان "الحكومة تهاجم حراس البوابة؟ لن نترك حراس بوابة الديمقراطية وشأنهم".

جاء المشاركون لدعم المسشتارة القضائية غالي بهاراف-ميارا، ومدير هيئة المؤسسات الحكومية ميخال روزنباوم، الذي عزله وزير أمسالم من منصبه، وكذلك رئيسة المحكمة العليا إستير حايوت، وهتف المشاركون "نحن جداركم المنيع وسياج دولة القانون. جئنا لنقويكم ونحييكم ونقول لكم: واصلوا الدفاع عن القانون دون خوف".