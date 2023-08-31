فوائد الموز الأخضر وعلاقته بصحة القلب

يحتوي الموز الأخضر على كمية عالية من الألياف الغذائية والنشا المقاوم، والتي تساعد على الهضم، وتبقينا ممتلئين لفترة طويلة، وتساعد في إدارة الوزن، كما أنها مفيدة في علاج أمراض المعدة المختلفة، مثل قرحة المعدة والانتفاخ والإمساك والإسهال والعدوى البكتيرية في الجهاز الهضمي.

فوائد لا تعرفها عن الموز الأخضر وعلاقته بصحة القلب

تحدثت خبيرة التغذية إيلينا سولوماتينا عن فوائد الموز الأخضر، مشيرة إلى أن هذه الفاكهة هي التي يفضل تناولها لأنها الأقل سكرية وحلوة.

وقالت الخبيرة في تعليق لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن "الموز الأكثر صحة هو الموز الأخضر، لأنه يحتوي على أقل كمية من السكر ويزيد مستويات الجلوكوز في الدم بشكل أقل.

وأضافت سولوماتينا أنه كلما كان الموز أكثر نضجا وحلاوة، كلما زاد تركيز السكريات والمؤشر الجلايسيمي. بعد تناوله، يرتفع محتوى الجلوكوز في الدم بسرعة كبيرة، مما يتطلب من الجسم إنتاج الأنسولين بشكل مكثف وللحفاظ على الصحة، ينبغي تجنب مثل هذه التقلبات في الجلوكوز والأنسولين.

وفي الوقت نفسه، تحتوي جميع أنواع الموز تقريباً على عناصر نزرة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

وأوضحت الطبيبة أن الموز باعتباره مصدراً لهذه المواد مفيد للقلب والأوعية الدموية على وجه الخصوص، يمنع البوتاسيوم الوذمة ويساعد على تقوية عضلة القلب، بينما يسبب المغنيسيوم استرخاء جدار الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك، الموز غني بفيتامينات ب، الضرورية لأداء الدماغ السليم.